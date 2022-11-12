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НовостиОбщество12 ноября 2022 15:22

На Советской площади в Ярославле в новогодние праздники может открыться каток

Бюджетные средства на его строительство город привлекать не хочет
Полина Вачнадзе
В Ярославле решают вопрос по катку на Советской площади

В Ярославле решают вопрос по катку на Советской площади

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в новогодние праздники может появиться каток на Советской площади. Об этом во время прямого эфира ЦУР сказал мэр города Артем Молчанов.

- Мы провели переговоры с компаниями, которые могут профинансировать этот проект. Это будет именно частный проект. Мы не хотим привлекать бюджетные средства. Есть положительное решение, решаются организационные вопросы, - сказал градоначальник.

В прошлом году из-за сложной ситуации с коронавирусом от катка на Советской площади решили отказаться. Как показала практика прошлых лет, ежедневно его посещали около двух тысяч человек. При таком потоке посетителей соблюсти эпидемиологические правила было проблематично.