В Ярославле в ДТП с автобусами с начала 2022 года погибли три человека

Госавтоинспекция постоянно проводит мероприятия, во время которых выявляет и пресекает нарушения ПДД водителями общественного транспорта. Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле увеличилось число аварий, которые произошли по вине водителей автобусов.

С начала года в областном центре зарегистрированы 70 ДТП с участием общественного транспорта. Из них 41 происшествие случилось по вине водителей автобусов - это на 46% больше, чем за тот же период прошлого года. В авариях погибли три человека, 107 пассажиров были травмированы.

Госавтоинспекция постоянно проводит мероприятия, во время которых выявляет и пресекает нарушения ПДД.

- В текущем году было организовано и проведено около 70 подобных мероприятий, по итогам которых к административной ответственности привлечено порядка 500 водителей. Методом скрытого контроля совместно с представителями добровольной народной дружины проведено более 50 мероприятий, выявлено более 60 нарушений ПДД водителями автобусов, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.