18 ноября в Ярославле пройдет День правовой помощи детям. Консультации по вопросам защиты прав детей и их интересов проведут специалисты управления по социальной и демографической политике, комиссии по делам несовершеннолетних, адвокаты и нотариусы.

Встречи пройдут 18 ноября с 09:00 до 15:00 в мэрии Ярославля по адресу: улица Андропова, 6 кабинет 309.

Запись на прием откроется 14 ноября и продлится до 17 числа. Записаться можно разными способами:

- по телефонам: 8 (4852) 40-48-77, 40-48-78. - по электронной почте (с указанием ФИО, адреса и контактного телефона посетителя и кратким изложением сути вопроса): UrubkoSS@city-yar.ru.