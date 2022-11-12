В Ярославле проверили технику, которая будет убирать город зимой

Зимой Ярославль будут убирать 112 машин Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 11 ноября, мэр Ярославля Артем Молчанов осмотрел технику "Горзеленхозстроя", которая будет убирать улицы города зимой. Задействовать планируют 112 машин: комбинированные дорожные машины, тракторы, самосвалы, грейдеры, погрузчики, пескоразбрасыватели и поливочные бочки.

- Спецтехника готова к зиме. На предприятии есть хорошая ремонтная база. Это позволяет в случае поломки достаточно оперативно привести транспорт в рабочее состояние. Еще один важный момент - предприятие закупило и приготовило весь необходимый противогололедный материал, - сказал мэр Ярославля.

Предприятие заготовило более 24 тысяч тонн 30-процентной песко-соляной смеси, около 10 тысяч кубов жидкого противогололедного реагента и порядка 4 тысяч тонн дфухфазного твердого гранулированного противогололедного реагента "Бионорд". 340 тонн материалов пойдут на обработку от льда тротуаров.

Обсудили с Артемом Молчановым и проблемы. На предприятии не хватает механизаторов. Набор специалистов, несмотря на то, что зима уже близко, все еще идет