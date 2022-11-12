Мэр Ярославля опроверг слухи о ликвидации троллейбусного движения в городе

Мэр Ярославля обещал не ликвидировать троллейбусы в Ярославле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Ярославля Артем Молчанов прояснил вопрос по поводу ликвидации троллейбусов в городе. Убирать их с улиц областного центра не собираются, заявил новый градоначальник в прямом эфире ярославского ЦУР.

- Пересмотр маршрутной сети - это необходимость соблюсти баланс, посмотреть, насколько троллейбусные маршруты пересекаются с автобусными. Если там есть возможность оптимизации, то это нужно увидеть, - сказал Артем Молчанов. - Надо, чтобы у человека был выбор и при этом было обеспечено нормальное функционирование транспорта.

При нерациональном решении данной темы, отметил мэр, у предприятий могут начаться проблемы.

А тем временем депутат облдумы Валерий Байло создал петицию о сохранении троллейбусного движения в Ярославле. По его словам, этот вид транспорта при должном внимании и вложении средств из неповоротливой и медленной машины может превратиться в современное транспортное средство.