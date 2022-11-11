Жительница Ярославля хотела подзаработать, но в итоге лишилась 85 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославле 39-летняя жительница хотела подзаработать, но в итоге ее обманули мошенники в интернете. Об этом женщина рассказала в полиции.

Ярославну в соцсетях пригласили в группу, где участникам обещали «легкие деньги». Для этого нужно было поставить 10 лайков определенным товарам в интернет-магазине. За отчет в виде фотографии лайка, отправленного в группу, женщине обещали заплатить 40 рублей. После того, как заявительница отправила в группу 10 фото-отчетов и реквизиты банковской карты, на ее счет пришли 400 рублей.

После этого, местной жительнице предложили зарегистрироваться на сайте, который напоминает один из крупных. Она должна была совершать фиктивную покупку товаров, оплата которых производилась не через сайт, а на карту физическому лицу. Мошенники объяснили женщине, что после этого нужно отменить заказ. Это создаст повышенный спрос на товар, который за счет этого будет расти в цене. Заявительнице пообещали, что ее заказы будут отменены, а деньги вернутся на ее счет с прибылью в 20%.

- И действительно, первые две покупки, которые сделала женщина на сумму 1 680 рублей и 5 980 рублей, были «отменены», и на ее карту вернулись денежные средства в размере 2 176 рублей и 7 236 рублей соответственно. После этого потерпевшая сделала еще три заказа на общую сумму 85 740 рублей, которые не возвратили. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».