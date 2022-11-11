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НовостиОбщество11 ноября 2022 14:40

Спасатели предупредили ярославцев о сильном ветре

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду
Полина Вачнадзе
Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославской области сегодня и завтра ожидается сильный ветер. Об ухудшении погодных условий, со ссылкой на синоптиков, предупредили в региональном МЧС.

- С18 часов 11 ноября до 18 часов 12 ноября по Ярославской области ожидается ночью дождь, местами сильный, усиление западного ветра ночью местами порывы до 15 метров в секунду. Во второй половине дня порывы до 15-20 метров в секунду, - уточнили спасатели.

Возможны падения деревьев и рекламных конструкций, обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе жилищно-коммунального хозяйства.