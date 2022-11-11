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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 14:02

В Ярославском районе иномарка сбила 14-летнего подростка

В отношении водителя возбуждено уголовное дело
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославском районе иномарка сбила 14-летнего подростка

В Ярославском районе иномарка сбила 14-летнего подростка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославском районе 8 ноября примерно в 20:35 на дороге «Каменка-Медягино-Коченятино» произошло ДТП. Легковушка «Ниссан Альмера», за рулем которой был 24-летний водитель, сбила 14-летнего подростка. Его с травмами отвезли в больницу.

- Следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области в отношении водителя, 24-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе ведомства.