В Рыбинске отремонтировали улицу Зои Космодемьянской Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске отремонтировали участок улицы Зои Космодемьянской. Обновили более 900 метров тротуара. Сейчас подрядчик должен доделать четыре съезда и подсыпать грунт вдоль бордюров. К среде следующей неделе все должно быть готово.

- Сложность участка в том, что изначально существовавший тротуар был на 25-30 сантиметров ниже уровня дороги. Приходилось в рабочем режиме решать эти вопросы, поднимать высоту тротуара, чтобы впоследствии вода не затекала, и пешеходам было удобно, - рассказал Андрей Соловьев, заместитель директора подрядной организации «Современные строительные технологии». - Сложно работать тяжелой техников в центре на оживленной автодороге дороге. Старались делать это в часы менее плотного трафика.

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков поручил доделать исправить все оставшиеся недостатки.