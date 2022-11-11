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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 12:02

Супругов из Ярославля осудили за создание притона с проститутками

Сауна и мужской клуб, где оказывали интимные услуги, работали на улице Собинова
Полина Вачнадзе
В интим-салоне "трудились" 16 девушек легкого поведения

В интим-салоне "трудились" 16 девушек легкого поведения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Супруги из Ярославля – 33-летний мужчина и 37-летняя женщина – признаны виновными в организации занятия проституцией. Также приговор вынесен шести женщинам, которые в салоне интимных услуг работали администраторами.

Секс-услуги оказывались в помещениях на улице Собинова, которые были открыты под видом сауны и мужского клуба. В «штате» числились 16 сотрудниц – их находили по объявлениям о наборе на работу. Иногородним даже предоставляли комнаты для проживания.

Каждому из супругов суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Четыре администратора получили по 5 месяцев лишения свободы условно, две – по полгода условного срока.

106 тысяч рублей, которые были изъяты в салоне во время обыска, конфискованы в доход государства.