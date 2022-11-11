Супругов из Ярославля осудили за создание притона с проститутками

В интим-салоне "трудились" 16 девушек легкого поведения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Супруги из Ярославля – 33-летний мужчина и 37-летняя женщина – признаны виновными в организации занятия проституцией. Также приговор вынесен шести женщинам, которые в салоне интимных услуг работали администраторами.

Секс-услуги оказывались в помещениях на улице Собинова, которые были открыты под видом сауны и мужского клуба. В «штате» числились 16 сотрудниц – их находили по объявлениям о наборе на работу. Иногородним даже предоставляли комнаты для проживания.

Каждому из супругов суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Четыре администратора получили по 5 месяцев лишения свободы условно, две – по полгода условного срока.

106 тысяч рублей, которые были изъяты в салоне во время обыска, конфискованы в доход государства.