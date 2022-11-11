В Ярославскую областную Думу внесен законопроект о «детях войны»

В Ярославской области может официально появиться новая категория граждан "дети войны" Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославскую областную Думу внесен на рассмотрение законопроект. Он предлагает ввести новую категорию граждан, «дети войны», и назначить им выплату.

Как сообщил телеканалу «Ярославия» первый заместитель директора департамента труда и соцподдержки населения регионального правительства Алексей Шабалин, на данный момент в регионе проживает чуть больше 64 тысяч граждан, попадающих под эту категорию. На 3 сентября 1945 года им еще не исполнилось 18 лет.

Сумма, которую будут получать «дети войны», если законопроект будет принят, пока не известна.