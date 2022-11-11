Житель Рыбинска, устроивший резню в школе, отправлен под стражу

Рыбинец, которому предъявлено обвинение в убийстве сотрудницы рыбинской школы, заключен под стражу. ФОТО: телеграм-канал "Активный Ярославль"

Владимир К., который 2 ноября в школе №43 Рыбинска зарезал одну женщину и ранил вторую, до 2 января заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц, с целью сокрытия преступления. Рыбинцу грозит пожизненное лишение свободы.

- Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ЧП в школе №43 Рыбинска произошло 2 ноября. По предварительным данным, Владимир пришел к своей бывшей сожительнице Елене К., которая работа секретарем в школе. Сначала мужчина и женщина мирно общались, а потом между ними произошел конфликт. По версии следствия, обвиняемый с ножом напал на Елену. От полученных травм секретарь скончалась на месте. Ей на защиту бросилась завуч образовательного учреждения. Она тоже получила ножевое ранение. Сейчас пострадавшая находится в больнице, е здоровью ничего не угрожает.

После того, что мужчина натворил, он попытался свести счеты с жизнью и ударил себя ножом в живот и грудь. Раны оказались не смертельными.

- Обвиняемый выписан на амбулаторное лечение, препятствий для его содержания в условиях следственного изолятора не имеется, - уточнили в прокуратуре региона.

Во время нападения детей в школе не было – их буквально день назад распустили на каникулы.