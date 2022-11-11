Трансграничные переводы по номеру карты

Клиенты ВТБ могут переводить средства физлицам в страны СНГ по номерам карт зарубежных национальных платежных систем. Новый сервис ускорит и упростит транзакции для пользователей: теперь не нужно заполнять реквизиты счета получателя. Для этого достаточно указать только номер карты получателя и его ФИО. Средства поступят на счет мгновенно.

Для переводов не требуется открывать дополнительный счет в национальной валюте – деньги спишутся в рублях, а затем автоматически конвертируются в валюту страны-партнера (по курсу банка-получателя).

– ВТБ активно тестирует и внедряет новые технологии для проведения денежных переводов за рубеж. Изменившаяся экономическая ситуация и связанные с ней ограничения продолжают стимулировать развитие систем, альтернативных SWIFT. Прямые переводы на карты национальных платежных систем – один из наших флагманских проектов, максимально быстрый, удобный для пользователей. Сегмент трансграничных переводов обладает большим потенциалом для роста, поэтому мы продолжим и в дальнейшем работать в части расширения географии, – отметил член правления банка ВТБ (ПАО) Святослав Островский.

Перевести средства за рубеж в национальных валютах дружественных стран можно в: Азербайджан, Армению, Белоруссию и Казахстан, а также в страны Азии. Транзакция производится по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физических и юридических лиц.