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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 9:21

На улице Мельничной в Ярославле нашли тело мужчины

Ярославцу внезапно стало плохо
Полина Вачнадзе
Тело мужчины лежало на тротуаре на улице Мельничной. ФОТО: группа "Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76" ВКонтакте

Тело мужчины лежало на тротуаре на улице Мельничной. ФОТО: группа "Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76" ВКонтакте

Утром 11 ноября прохожие обнаружили на улице Мельничной в Ярославле тело мужчины. О случившемся ярославцы сообщили в правоохранительные органы, а фото с места происшествия выложили в группу района.

В комментариях горожане предположили, что мужчину сбила машина, а от удара его тело отбросило на тротуар. Однако в региональном СКР эту версию опровергли. Скорее всего, человеку стало плохо.

- На теле 39-летнего мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти. Проводится доследственная проверка, назначены экспертизы для установления точной причины смерти, - сообщили в пресс-службе ведомства.