Теплые выходные и минусовую температуру в понедельник обещают синоптики ярославцам

14 ноября днем температура воздуха может опуститься до -2 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным синоптикам Центра «Фобос», предстоящие выходные станут последними теплыми днями в Ярославской области. Весь центр циклона уйдет за Урал, а в воскресенье сместится на юг. И вместо теплого атлантического воздуха начнет поступать ледяной арктический.

Завтра, 12 ноября, в Ярославле ожидается переменная облачность. Ночью +7..+9, днем +9..+11 градусов. Ожидается дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

13 ноября возможен небольшой снег. Днем +5..+7, сильный ветер.

В понедельник, 14 ноября, днем температура воздуха может опуститься до -2 градусов.

- 14 ноября по народному календарю – Кузьминки, и, как гласит народная мудрость «Кузьминки – осени поминки». В этот день в народе отмечали встречу зимы. В этом году погода идет в ногу с приметами и, проводив осень на Кузьминки, мы распрощаемся с теплом до весны, - говорят синоптики.