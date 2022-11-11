Прокуратура оспорит прекращение уголовного дела о жестоком убийстве собаки в Ростовском районе

Прокуратура Ростовского района обжалует решение суда о прекращении уголовного дела в отношении жителя села Белогостицы, убившего собаку. ФОТО: группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

Прокуратура Ростовского района обжалует решение суда о прекращении уголовного дела в отношении жителя села Белогостицы. Мужчине было предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными. В марте этого года он безжалостно расправился над бездомной собакой Рексом, любимцем многих жителей села. По словам местных жителей, пес никогда не проявлял агрессии, но его убийца утверждает, что собака облаяла и тем самым напугала его сына.

В конце октября мировой судья Ростовского района прекратил уголовное дело в отношении обвиняемого – в связи с его деятельным раскаянием. Раскаяние заключалось в том, что мужчина признал свою вину и перечислил деньги на нужды бездомных животных.

Прокуратура Ростовского района с таким решением не согласилась.

- Постановление суда в законную силу не вступило. Ростовским межрайонным прокурором на него вынесено апелляционное представление. Законность вынесенного решения будет проверена Ростовским судом, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.