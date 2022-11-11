101 предостережение выдано Россельхознадзором ярославским землевладельцам в октябре текущего года

В октябре 2022 года в целях предупреждения нарушений обязательных требований земельного законодательства специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям продолжено проведение профилактической работы в сфере земельного надзора.

Правообладателям в целях профилактики правонарушений выдано 101 предостережение за зарастание земель на общей площади 2167,8 га и предложено осуществить на земельных участках сельскохозяйственного назначения мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью на основании разработанного в установленном порядке проекта культуртехнической мелиорации.

Бездействие собственников в отношении принадлежащих им земель сельскохозяйственного назначения может привести к нарушениям обязательных требований земельного законодательства, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 статьи 8.8 КоАП РФ.

Всего с начала года Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в регионе выдано 802 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства, из которых 643 направлено гражданам Российской Федерации, 115 юридическим лицам, 35 органам местного самоуправления и 9 органам государственной власти.