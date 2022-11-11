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НовостиОбщество11 ноября 2022 7:00

Было трое, стало шестеро: в Ярославской области родилась первая в этом году тройня

Супруги Шумаковы из Ярославского района стали родителями шестерых детей
Полина Вачнадзе
В перинатальном центре Ярославля родилась первая в этом году тройня. ФОТО: Областной перинатальный центр

В перинатальном центре Ярославля родилась первая в этом году тройня. ФОТО: Областной перинатальный центр

Из Ярославского перинатального центра выписали первую в этом году тройню. Девочки родились еще в октябре, но врачи на некоторое время оставили их под присмотром.

Масштабное пополнение произошло в семье Шумаковых из Ярославского района. Теперь в семье шестеро детей: пять дочерей и один сын.

Сейчас семья ежемесячно получает выплаты – боле е30 тысяч рублей. После рождения тройни Шумаковы получат право на улучшение жилищных условий или помощь в 1 миллион рублей по областной программе «Семья и дети Ярославии». Также им положена единовременная выплата в 45 240 рублей при рождении одновременно двух или более детей, региональный семейный капитал в 62 343 рубля и выплаты в 12 718 рублей ежемесячно на каждого новорожденного в рамках нацпроекта «Демография».