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НовостиОбщество11 ноября 2022 6:22

В Ярославле за два года резко сократилась численность населения

Специалисты объяснили это несколькими причинами
Полина Вачнадзе
Все чаще ярославны откладывают рождение первого ребенка "на потом"

Все чаще ярославны откладывают рождение первого ребенка "на потом"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Численность населения Ярославля стремительно уменьшается. По статистическим данным, приведенным мэрией города, за два года количество жителей областного центра сократилось на 16,2 тысячи человек.

Серьезно на убыль населения повлияли миграция и снижение рождаемости. Кроме того, стало меньше женщин ранне- и среднерепродуктивного возраста. Многие ярославны откладывают рождение первого ребенка на более поздний период. Такая тенденция характерна не только для Ярославля, но и для многих других городов России.

Если ситуация и дальше будет развиваться по негативному сценарию, то к 2025 году ярославцев станет еще на пять тысяч меньше. По позитивному сценарию численность населения увеличится на 3 тысячи человек.