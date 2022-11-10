ВТБ более чем в 1,5 раза нарастит кредитование жилищного строительства

В 2022 году банк более чем в 1,5 раза нарастит объем финансирования проектов жилой недвижимости, реализуемых клиентами среднего и малого бизнеса, по сравнению с показателем начала года. Будет действовать 450 кредитных соглашений с застройщиками на 565 млрд рублей. В будущем году эксперты банка ожидают роста до 20% по числу договоров и 30% − по объему финансирования. Площадь региональных проектов — составит до 10 млн кв. м.

Такие прогнозы озвучил 10 ноября на конференции «Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности» в Казани руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Руслан Еременко.

По словам Руслана Еременко, девелоперский сектор адаптировался к новым экономическим условиям, что демонстрирует устойчивый рост спроса на банковское финансирование. Влияние внешних факторов во многом удалось скомпенсировать за счет государственных и собственных программ поддержки банка.

− Наша стратегическая задача − предоставлять строителям возможность сохранять темпы ввода жилья и завершать начатые объекты, реализовывать социальные и инфраструктурные проекты для жителей, обеспечивать население рабочими местами», − отметил Руслан Еременко.

Конференция «Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности» состоялась 10 ноября. В мероприятии приняли участие представители застройщиков из Казани, Самары, Ижевска, Чебоксар, Тюмени, Орла, Тамбова, Краснодара, Уфы и Барнаула.