Трансляция пройдет 11 ноября. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

Завтра, 11 ноября, мэр Ярославля Артем Молчанов в прямом эфире ответит на вопросы горожан. Трансляцию можно будет посмотреть в официальной группе правительства ВКонтакте.

- На повестке дня — вектор развития областного центра. Также новый градоначальник ответит на вопросы жителей, - сообщили в мэрии Ярославля.

Напомни, что Артема Молчанова на пост градоначальника избрали депутаты муниципалитета 7 ноября. Он получил 36 из 38 голосов.