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НовостиОбщество10 ноября 2022 14:40

Мэр Ярославля Артем Молчанов в прямом эфире ответит на вопросы горожан

Трансляция пройдет 11 ноября
Анастасия ГОЛУБЕВА
Трансляция пройдет 11 ноября. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

Трансляция пройдет 11 ноября. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

Завтра, 11 ноября, мэр Ярославля Артем Молчанов в прямом эфире ответит на вопросы горожан. Трансляцию можно будет посмотреть в официальной группе правительства ВКонтакте.

- На повестке дня — вектор развития областного центра. Также новый градоначальник ответит на вопросы жителей, - сообщили в мэрии Ярославля.

Напомни, что Артема Молчанова на пост градоначальника избрали депутаты муниципалитета 7 ноября. Он получил 36 из 38 голосов.