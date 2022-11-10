ВТБ обеспечил переход более половины своих технологий на полную импортонезависимость

Банк в рамках реализации программы по импортозамещению довел долю прикладных систем, независимых от импортных технологий, до 57%, уже сегодня розничный сегмент использует уже 95% отечественных технологий. Об этом стало известно в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2022.

Для обеспечения технологического суверенитета и независимости от зарубежных вендоров банк создал и развивает собственные внутренние центры компетенций. Сегодня в банке открыто более 30 проектов по наиболее критичным направлениям импортозамещения, в том числе — проекты по миграции с RISC-серверов на x86-процессорную архитектуру, виртуализация, замена офисного и системного программного обеспечения (ПО), корпоративный портал, прикладное ПО, решения для систем хранения данных и т. д.

Внедрять собственные разработки банка, а также приобретать интересные российские решения на технологическом рынке банк начал несколько лет назад. Импортозамещение уже затронуло абсолютно все программ и ИТ-инструменты, с которыми взаимодействует любой сотрудник банка. Сегодня технологический суверенитет наших систем составляет уже около 60%. По нашим оценкам, экономический эффект перехода на импортонезависимые решения составит не менее 30 млрд рублей.

– Розничный бизнес ВТБ использует сегодня уже 95% отечественных технологий в своей работе. Весной в максимально сжатые сроки мы смогли провести комплексную трансформацию интернет-банка и сохранить высокий уровень информационной безопасности наших цифровых решений. Все клиентские данные хранятся на территории России и надежно защищены решениями, разработанными внутри банка, – отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

ВТБ первым на российском рынке создал сервисную омниканальную платформу на микросервисной cloud-native архитектуре. Сегодня здесь работает 167 технологических решений, которые охватывают все продукты, сервисы и услуги банка во всех каналах и для всех типов клиентов. Платформа внесена в Единый реестр российского программного обеспечения, что делает разработку банка доступной для других участников российского технологического рынка.