Ярославские работодатели ищут сотрудников со знанием китайского языка

У ярославских работодателей китайский язык стал цениться больше, чем французский и немецкий
Фото: Михаил ФРОЛОВ
У ярославских работодателей китайский язык стал цениться больше, чем французский и немецкий. К такому выводу по результатам исследования пришли специалисты компании SuperJob.
Аналитики изучила базу вакансий и резюме. За год вакансий, где требуется знания китайского, стало больше в 1,7 раза.
В топ-5 самых востребованных языков вошли английский, китайский, французский, немецкий и итальянский. Рейтинг покинул испанский язык, уступив место итальянскому.
На рынке труда знание китайского языка чаще всего требуют от менеджеров внешнеэкономической деятельности, специалистов по снабжению, специалистов по закупкам, переводчиков и менеджеров по продажам.