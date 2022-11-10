Ярославские работодатели ищут сотрудников со знанием китайского языка

У ярославских работодателей китайский язык стал цениться больше, чем французский и немецкий Фото: Михаил ФРОЛОВ

У ярославских работодателей китайский язык стал цениться больше, чем французский и немецкий. К такому выводу по результатам исследования пришли специалисты компании SuperJob.

Аналитики изучила базу вакансий и резюме. За год вакансий, где требуется знания китайского, стало больше в 1,7 раза.

В топ-5 самых востребованных языков вошли английский, китайский, французский, немецкий и итальянский. Рейтинг покинул испанский язык, уступив место итальянскому.

На рынке труда знание китайского языка чаще всего требуют от менеджеров внешнеэкономической деятельности, специалистов по снабжению, специалистов по закупкам, переводчиков и менеджеров по продажам.