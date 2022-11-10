В Рыбинске откроется детская общественная приемная

В Рыбинске 18 ноября с 14:00 до 16:00 будет работать детская общественная приемная Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 18 ноября с 14:00 до 16:00 будет работать детская общественная приемная. В ее работе примут участие специалисты департамента по социальной поддержке населения, отдела опеки и попечительства, полиции, службы судебных приставов, городской прокуратуры, а также специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Задать свои вопросы, касающиеся защиты прав детей, рыбинцы смогут либо лично, либо по телефону. Комиссия будет работать по адресу улица Крестовая, 77, кабинет 19. Телефоны: +7(4855) 29-02-33, 29-02-38, 29-02-36.