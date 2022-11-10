В больнице имени Семашко в Ярославле открылось отделение паллиативной помощи

В больнице имени Семашко Ярославля открыли отделение паллиативной помощи Фото: Правительство Ярославской области

В больнице имени Семашко Ярославля открыли отделение паллиативной помощи. Оно рассчитано на 30 мест. Получить помощь в паллиативном отделении могут пациенты из Красноперекопского, Фрунзенского, Кировского и Ленинского районов Ярославля, а также жители Большесельского и Угличского районов.

Новое отделение находится в отдельном здании. И палаты, и санузлы оборудованы так, чтобы в них было удобно маломобильным пациентам. Обустроены кабинет психологической разгрузки, процедурные, помывочная зона для лежачих больных, место, где пациенты смогут встречаться и общаться с родными.

– Также в Ярославской области функционирует круглосуточный стационар, оказывающий паллиативную медицинскую помощь в четырех медицинских организациях, – рассказала заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Наталья Морозова. – В семи медицинских организациях региона функционируют кабинеты паллиативной помощи. Для обслуживания пациентов на дому работают бригады выездной патронажной помощи, созданные на базе шести медицинских организаций.

Планируется до конца 2024 года открыть отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи, имеющее в своем составе пять бригад.