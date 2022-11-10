В Ярославской области отремонтировали 26 региональных дорог

В Ярославской области завершили ремонт на 26 региональных дорогах Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области завершили ремонт на 26 региональных дорогах, которые были включены в план ремонта на 2022 год. Кроме того, подрядчики завершают работы на тех дорогах, под которые удалось получить дополнительные средства из федерального бюджета, а также на объектах из плана на 2023 год.

- Дополнительные два миллиарда, которые удалось привлечь в регион, существенно расширили карту ремонтов. Важно, что смогли включить те дороги, до которых десятилетиями не доходили руки, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В этом сезоне многие дороги были отремонтированы с применением ресайклера, что повышает и качество, и износостойчивость покрытия. В прошлом году методом холодной регенерации усилили 85 километров региональных дорог, в этом – более 190 километров.