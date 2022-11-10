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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 10:39

В Ярославле огласят приговор четверым обвиняемым в вымогательстве и бандитизме

По версии следствия, жертвами мужчин стали трое ярославских предпринимателей
Полина Вачнадзе
В Ярославле вынесут приговор обвиняемым в вымогательстве и бандитизме

В Ярославле вынесут приговор обвиняемым в вымогательстве и бандитизме

Фото: Иван ВИСЛОВ

Завтра, 11 ноября, в Ярославском областном суде огласят приговор четверым мужчинам. Их обвиняют в бандитизме, вымогательстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Следствие считает, что участники банды, оказывая свои услуги в при разрешении коммерческих споров, вымогали у предпринимателей их имущество.

- Узнав о том, что между коммерсантами возник конфликт, члены банды предлагали одной из сторон свои услуги по разрешению спора. Приезжая на встречу предпринимателей, бандиты наносили жертве побои и, угрожая оружием, требовали деньги в качестве штрафа, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

По версии правоохранителей, обвиняемые совершили три вымогательства и заработали на этом 9,2 миллиона рублей.