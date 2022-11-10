Уроженца Омской области задержали под Ярославлем почти с 4 килограммами наркотика

Мужчина приехал из Омской области в Ярославскую для того, чтобы распространить здесь 3,8 килограмма наркотика Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе сотрудники полиции задержали 43-летнего уроженца Омской области. В его машине оперативники обнаружили несколько свертков с веществом, которое, как оказалось, являлось синтетическим наркотиком. Общий вес изъятого составил 3,8 килограмма.

- Подозреваемый «работал» на нелегальный интернет-магазин. Мужчина приехал в Ярославля для того, чтобы бесконтактным способом распространить на территории города наркотик, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Омич заключен под стражу.