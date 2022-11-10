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НовостиЗвезды10 ноября 2022 8:53

В Ярославскую область приехали артисты из ДНР и ЛНР

Концертом в Ярославле танцоры из Донецка открывают свой гастрольный тур по России, а артисты-кукольники завершают его
Полина Вачнадзе
В Ярославскую область приехали ансамбль песни и танца «Донбасс» из Донецка и Луганский академический театр кукол.

В Ярославскую область приехали ансамбль песни и танца «Донбасс» из Донецка и Луганский академический театр кукол.

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославскую область приехали ансамбль песни и танца «Донбасс» из Донецка и Луганский академический театр кукол.

Концерт «Донбасса» уже прошел в КЗЦ «Миллениум», а кукольники показали два спектакля в Рыбинске и готовятся к спектаклям в Ярославле и Переславле. На все мероприятия приглашены воспитанники детских домов, ребята из многодетных семей, педагоги и медики, участники народных коллективов, члены общественных и волонтерских организаций.

Концертом в Ярославле танцоры из «Донбасса» начинают свой гастрольный тур по городам России, а театр кукол завершает гастроли по стране.