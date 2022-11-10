В Ярославле продлят маршрут автобуса №13

У дома №190 на улице Суздальской строят разворотное кольцо. ФОТО: страница Андрея Удальцова ВКонтакте

Маршрут автобуса №13 будет продлен. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава Фрунзенского и Красноперекопского района Андрей Удальцов. Автобус будет доезжать до дома №190 на улице Суздальской, где сейчас идут работы по строительству разворотного кольца для общественного транспорта.

- Продление маршрута обеспечит жителям микрорайона более комфортный доступ к объектам общественного транспорта, - пояснил Андрей Удальцов.

Сейчас на месте будущего разворотного кольца идет подготовка к укладке асфальта. Будет нанесена разметка, установлены дорожные знаки и павильон.