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НовостиОбщество10 ноября 2022 8:00

В Ярославле продлят маршрут автобуса №13

У автобуса появится новая остановка
Полина Вачнадзе
У дома №190 на улице Суздальской строят разворотное кольцо. ФОТО: страница Андрея Удальцова ВКонтакте

У дома №190 на улице Суздальской строят разворотное кольцо. ФОТО: страница Андрея Удальцова ВКонтакте

Маршрут автобуса №13 будет продлен. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава Фрунзенского и Красноперекопского района Андрей Удальцов. Автобус будет доезжать до дома №190 на улице Суздальской, где сейчас идут работы по строительству разворотного кольца для общественного транспорта.

- Продление маршрута обеспечит жителям микрорайона более комфортный доступ к объектам общественного транспорта, - пояснил Андрей Удальцов.

Сейчас на месте будущего разворотного кольца идет подготовка к укладке асфальта. Будет нанесена разметка, установлены дорожные знаки и павильон.