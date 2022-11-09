Управлением Россельхознадзора по ТО и ЯО с начала года отобрано для проведения исследований 114 почвенных образцов

План «Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения в целях осуществления государственного земельного надзора» на 2022 год на территории Ярославской области составил 420 единиц, из них на исследования в области плодородия приходится 256 исследований, на исследования по определению уровня техногенного загрязнения – 164.

Из общего количества проб 50 отобраны с целью определения химико-токсикологических показателей (164 исследования). Из проведенных исследований по определению химико-токсикологических показателей в 88 исследованиях выявлено превышение предельно допустимых концентраций содержания цинка, кадмия, свинца, нитратов, ОКБ, энтерококков, нефтепродуктов. Выявляемость по исследованиям составила 53,7 %.

С целью определения агрохимических показателей отобрано 64 почвенных образца для проведения 256 исследований. Согласно результатам исследований, проведенных ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория», в 64 исследованиях установлено снижение плодородия по содержанию массовой доли органического вещества, подвижного фосфора, обменного калия, рН солевой вытяжки. Выявляемость по исследованиям составила 25%.

В сентябре специалистами Управления проведено выездное обследование в отношении земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 20,8 га, расположенного в районе д. Осник Ростовского района Ярославской области, на котором расположен разработанный карьер по добычи общераспространенных полезных ископаемых. В целях определения возможного уничтожения плодородного слоя почвы в результате проведения земляных работ произведен отбор почвенных образцов на определение основных показателей почвенного плодородия. Образцы направлены для проведения исследований в ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория».

В ходе лабораторных испытаний в исследованных образцах почвы установлено снижение основных показателей почвенного плодородия. По выявленному факту снижения показателей почвенного плодородия собственнику земельного участка выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.