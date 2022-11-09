Свыше 20 тысяч человек подали заявки на участие в молодежном предпринимательском конкурсе

Талантливых молодых предпринимателей выявит проект от «Росмолодежи». Изображение: tvoedelompr.ru

За 12 лет существования конкурса «Молодой предприниматель России» его лидерами становились сотни бизнесов, которые впоследствии масштабировались и тиражировались в других регионах. Только в прошлом году призерами стали предприниматели из 43 субъектов страны. В этом году помимо традиционной лиги «Молодые предприниматели» появилась еще и «Молодежь с идеями», где участники могут представить свои проекты в четырех направлениях предпринимательства: классическом, социальном, технологическом и креативном, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.

В лиге молодых предпринимателей конкурсанты попробуют свои силы в номинациях: «Социальная польза», «Прорыв года», «Инновационно-технологическое предпринимательство» и других. В рамках «молодых предпринимателей» также определят победителя в трех специальных категориях: лучший проект в сфере ESG-технологий, школьная лига и женский бизнес.

К участию в конкурсе в лигу «молодых предпринимателей» были приглашены индивидуальные предприниматели, учредители юридического лица, а также самозанятые. В «молодежь с идеями» – школьники, студенты вузов и ссузов, проживающие на территории нашей страны и желающие открыть свое дело.

В этом году больше всего заявок от молодых предпринимателей поступило в номинацию «Классическое предпринимательство». На втором месте оказался «Креативный бизнес». Молодежь с идеями предпочла классическое и социальное предпринимательство. Средний возраст участников лиги «молодые предприниматели» 33 года, а лиги «молодежь с идеями» – 18 лет.

Среди проектов, которые подали заявки на участие в проекте, есть уже довольно известные в своих регионах. Например, Дмитрий Пермяков из Ижевска – музыкант, композитор, участник шоу «Песни на ТНТ», «Голос». Он занимается музыкой с трех лет и играет на четырех инструментах. Он создал свою собственную композиторскую студию для артистов, разработал авторскую методику преподавания фортепиано. А Александр Казаков – творческий предприниматель из Санкт-Петербурга. Он занимается обучением росписи, кастомизацией одежды в онлайн и офлайн-формате. У Александра за плечами более 20 лет опыта рисования, 7 лет проведения мастер-классов, два года из которых он обучает людей рисовать на одежде.

С 16 ноября начнутся очные встречи участников в разных регионах. Эти мероприятия проводятся в качестве итогового отборочного этапа: до этого момента участники выполняли задания онлайн и получали знания о том, как правильно презентовать свою бизнес-идею. Очная встреча поможет применить все знания участников о ведении предпринимательской деятельности на практике.

Добавим, что финал конкурса пройдет в Москве 25 ноября на площадке Всероссийского фестиваля молодежного предпринимательства «ТВОЕ ДЕЛО». Организатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Росмолодежь.Бизнес, при поддержке российского правительства. Цель – выявление и тиражирование успешных практик молодых предпринимателей, а также популяризация молодежного предпринимательства.

«Твое дело»: В России стартует молодежный предпринимательский конкурс