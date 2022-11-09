В Ярославской области начался прием заявлений на выплаты участникам спецоперации

Департамент региональной безопасности начал прием заявлений от участников СВО о единовременных выплатах Фото: Полина Вачнадзе

Департамент региональной безопасности начал прием заявлений от участников СВО о единовременных выплатах. По 50 тысяч рублей получат ярославцы, призванные по повестке в рамках частичной мобилизации, по 100 тысяч – контрактники и добровольцы.

Как сообщили в департаменте, чтобы получить деньги, необходимо не только подать заявление, но и предоставить копию документа, удостоверяющего личность, СНИЛС и реквизиты банковского счета.

- Мы сверим представленные сведения с данными областного военкомата. Если все в порядке, выплата будет назначена, если вдруг в документах обнаружится несоответствие или данные будут представлены не в полном объеме, заявитель получит отказ. В случае досрочного прекращения контракта деньги перечисляться не будут, - пояснил и.о. директора департамента региональной безопасности Виктор Смирнов.

Решение принимается в течение 15 рабочих дней, назначенная выплата поступит на счет в течение пяти рабочих дней. Об отказе проинформируют в течение трех дней с момента принятия решения.

Заявление можно направить по почте: drb@yarregion.ru. Конкультация проводится по телефону 8(4852)78-57-50.

Ознакомиться с порядком начисления выплаты и скачать бланк заявления можно здесь.