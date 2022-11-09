В Переславском районе столкнулись два грузовика и легковушка

В Ярославской области столкнулись три автомобиля Фото: Сергей ГАПОН

Вечером 8 ноября в Переславском районе произошло тройное ДТП. По предварительной информации, водитель грузовика «Скания» врезался в грузовик «Фусо», который ехал в попутном направлении. От удара «Фусо» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Хавал».

Легковую машину отбросило в правый кювет, где она перевернулась. Один из грузовиков тоже вылетел в кювет и опрокинулся.

- В ДТП пострадали три человека, все они ехали в автомобиле «Хавал». 35-летний водитель машины госпитализирован. Пассажиры, 35-летняя женщина и 3-летний мальчик, нуждаются в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Обстоятельства аварии устанавливаются.