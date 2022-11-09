Предприятие Рыбинска изготовило для военнослужащих походные печи

Рыбинский завод дорожных машин передал в учебный центр Ярославля 80 полевых печей Фото: Правительство Ярославской области

Рыбинский завод дорожных машин передал в учебный центр Ярославля, где сейчас находятся мобилизованные, 80 полевых печей. Он состоят всего лишь из четырех деталей, которые в полевых условиях легко собрать и разобрать и трудно потерять.

- На печах можно приготовить или подогреть еду, сделать чай, – рассказал исполнительный директор предприятия Павел Кузнецов. – Изучили конструкцию и поняли, что это в наших силах. Специалисты компании проработали технологии изготовления деталей на станке лазерной резки. Посоветовались с военными, тестовый образец получил их одобрение. И запустили печки в производство.