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НовостиОбщество9 ноября 2022 12:21

Предприятие Рыбинска изготовило для военнослужащих походные печи

Их легко собрать и разобрать в полевых условиях
Полина Вачнадзе
Рыбинский завод дорожных машин передал в учебный центр Ярославля 80 полевых печей

Рыбинский завод дорожных машин передал в учебный центр Ярославля 80 полевых печей

Фото: Правительство Ярославской области

Рыбинский завод дорожных машин передал в учебный центр Ярославля, где сейчас находятся мобилизованные, 80 полевых печей. Он состоят всего лишь из четырех деталей, которые в полевых условиях легко собрать и разобрать и трудно потерять.

- На печах можно приготовить или подогреть еду, сделать чай, – рассказал исполнительный директор предприятия Павел Кузнецов. – Изучили конструкцию и поняли, что это в наших силах. Специалисты компании проработали технологии изготовления деталей на станке лазерной резки. Посоветовались с военными, тестовый образец получил их одобрение. И запустили печки в производство.