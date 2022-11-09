В Ярославле открылся 10-й международный «Коган-фестиваль»

В Ярославле начался "Коган-фестиваль" Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле вчера, 8 ноября, на сцене Волковского театра стартовал 10-й международный «Коган-фестиваль». В нашем городе он проводится в девятый раз и стал одним из самых узнаваемых брендов региона.

Концерты пройдут в ярославской филармонии, КЗЦ «Миллениум», а также в гаврилов-ямском Центре детского творчества. Перед зрителями выступят Центральный военный оркестр Минобороны России, камерный оркестр «Московская камерата» и Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр.

В этом году в числе солистов – народный артист России Александр Князев (виолончель, фортепиано, орган, Россия), заслуженный артист России Граф Муржа (скрипка, Россия), интерпретатор скрипичного наследия, лауреат международных конкурсов Александрос Халапсис (скрипка, Греция), лауреат международных конкурсов Виктор Абрамян (скрипка, Россия), молодые исполнители Асемгуль Сыздыкова (скрипка, Казахстан), Кокоро Имагава (скрипка, Япония), Чжуан Цзяжуй (скрипка, Китай), а также младший представитель прославленной музыкальной династии Даниил Коган (скрипка, Россия) и Андрей Терешков (скрипка, Россия).

Кроме того, в рамках «Коган-фестиваля» пройдет конкурс юных скрипачей, жюри которого возглавит Граф Муржа.

Запланирована презентация новых проектов, вручение подарков ярославской детской школе искусств имени Когана, а также презентация скрипки «Сахалин», созданной итальянским скрипичным мастером Андреем Шюдтцем.

Завершится «Коган-фестиваль» 12 ноября.