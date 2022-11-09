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НовостиОбщество9 ноября 2022 7:17

В Ярославле установили новый порядок присвоения названия улицам

Новые правила утверждены в постановлении мэрии города
Полина Вачнадзе
В Ярославле установили новый порядок присвоения названия улицам

В Ярославле установили новый порядок присвоения названия улицам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле установили новый порядок присвоения, изменения и аннулирования наименований улично-дорожной сети города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

При присвоении новой улице названия не допускается дублирования, а также повторения близких по звучанию наименований. Назвать улицу чьим бы то ни было именем можно только в том случае, если со дня смерти этого человека прошло более 25 лет. Так что улица имени Владимира Жириновского в городе может появиться не раньше 2047 года.

Кроме того, в мэрии Ярославля отметили, что при выборе названия должны учитываться исторические и культурные традиции города, географические условия, а также род занятий населения и значимые исторические события.