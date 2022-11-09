В Ярославле продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи

Ярославцы продолжают собирать гуманитарную помощь для мобилизованных и их семей. Фото: Мэрия Ярославля

Ярославцы продолжают собирать гуманитарную помощь для мобилизованных и их семей. Кроме того, волонтерами акции «МыВместе» родным военнослужащих по мере необходимости оказывается психологическая, юридическая и бытовая помощь.

Сейчас в Ярославле открыто около 20 пунктов сбора гуманитарки. Здесь принимают продукты с длительным сроком хранения, воду, шампуни, зубную пасту и зубные щетки, мыло, туалетную бумагу, салфетки, сухой корм для животных. Для мобилизованных можно принести средства личной гигиены, одежду и постельные принадлежности - полушерстяные и хлопковые черные носки, перчатки, резиновые утепленные сапоги 42-46 размеров, одеяла, одноместное постельное белье.

Кроме того, принимается техника и инструменты: бензопилы, портативные газовые плиты и газовые баллоны, которые подойдут для портативной газовой плитки, тепловые пушки, тактические перчатки и очки, мультитул, лопаты складные, топоры, кирки, пилы, а также фонарики налобные красного цвета и батарейки АА.

Пункты сбора гуманитарной помощи находятся по этим адресам:

- Городской совет ветеранов: понедельник-четверг с 13:00 до 15:00, ул. Революционная, 26; - Туристско-информационный центр: среда, четверг, пятница с 14:00 до 17:00, Богоявленская пл., 8; - Ресурсный центр «Ассамблеи народов России»: среда с 14:00 до 17:00, ул. Чкалова, 23; - ПК «Ровесник»: понедельник-пятница с 10:00 до 18:00, ул. Володарского, 65; - МУ СОПиМ «Красный Перевал»: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00, ул. Большая Норская , 7; - Администрация Фрунзенского и Красноперекопского районов: понедельник-четверг с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30, Московский пр., 107; - Администрация Заволжского района: понедельник-четверг с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30, пр. Авиаторов, 74А; - Администрация Дзержинского района: понедельник-четверг с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30, Ленинградский пр., 50; - Администрация Кировского и Ленинского района: понедельник-четверг с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30, ул., Советская, 80; - Общероссийский народный фронт: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00, ул. Свободы, 87А, офис 105; - Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского: понедельник-четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, Которосльная набережная, 46 ауд. 201; - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова: понедельник-четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 16:00, ул. Советская, 14, каб. 106а; - Ярославская государственная сельскохозяйственная академия: понедельник-четверг с 09:00 до 17:00, ул. Елены Колесовой, 70, Тутаевское шоссе, 58; - Ярославский государственный медицинский университет: понедельник-пятница с 16:00 до 19:00, суббота-воскресенье с 14:00 до 17:00, пр. Октября, 63к2; - МУБиНТ: понедельник-четверг с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30, ул. Советская, 80; - ЦВ «Капелька Росы»: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00, суббота-воскресенье с 10:00 до 17:00, пр. Фрунзе, 45 (здание Пятерочки, вход с ул. Лескова); - ЦВ «Дружба»: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 16:00, пр. Машиностроителей, 13а (ТЦ Ривьера 3 этаж); - ЦВ «Бемби»: понедельник-суббота с 10:00 до 19:00, воскресенье 10:00 до 18:00, ул. Ньютона, 38 (вход через магазин Гном); - ЦВ «Даника»: понедельник-воскресенье с 10:00 до 19:00, пр. Октября, 28а, 2 этаж.