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НовостиОбщество8 ноября 2022 15:10

В ярославскую детскую поликлинику №3 купили аппарат УЗИ за шесть миллионов рублей

За одну смену на нем можно обследовать до 80 детей
Анастасия ГОЛУБЕВА
В ярославскую детскую поликлинику №3 купили аппарат УЗИ за шесть миллионов рублей

В ярославскую детскую поликлинику №3 купили аппарат УЗИ за шесть миллионов рублей

Фото: Правительство Ярославской области

В ярославскую детскую поликлинику №3 купили аппарат УЗИ. С его помощью можно обследовать детей любого возраста. Аппарат позволяет получать качественные, детализированные изображения. Это помогает быстрее выявлять патологии и ставить более точные диагнозы. За смену на новой технике можно обследовать до 80 маленьких пациентов.

– Это стационарный аппарат. До его поступления в этом кабинете находился мобильный аппарат, который использовался и для выездов на дом к детям, – рассказала главный врач поликлиники Ирина Комарова. – Сейчас благодаря новому оборудованию передвижная техника освободилась. Значит, диагностика маломобильных детей и детей с ограниченными возможностями стала доступнее.