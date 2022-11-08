В ярославскую детскую поликлинику №3 купили аппарат УЗИ за шесть миллионов рублей Фото: Правительство Ярославской области

В ярославскую детскую поликлинику №3 купили аппарат УЗИ. С его помощью можно обследовать детей любого возраста. Аппарат позволяет получать качественные, детализированные изображения. Это помогает быстрее выявлять патологии и ставить более точные диагнозы. За смену на новой технике можно обследовать до 80 маленьких пациентов.

– Это стационарный аппарат. До его поступления в этом кабинете находился мобильный аппарат, который использовался и для выездов на дом к детям, – рассказала главный врач поликлиники Ирина Комарова. – Сейчас благодаря новому оборудованию передвижная техника освободилась. Значит, диагностика маломобильных детей и детей с ограниченными возможностями стала доступнее.