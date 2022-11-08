Банк повышает для пенсионеров доходность по вкладу

Дополнительный доход по вкладу банк начислит на текущий счет клиента единовременно после окончания срока депозита.

— В рамках инициативы «Семейный капитал» ВТБ оказывает финансовую и нематериальную поддержку клиентам пенсионного возраста. Им уже доступно снятие наличных без комиссии в сторонних банкоматах, также банк за свой счет страхует средства на случай мошенничества. Поддерживая клиентов старшего поколения, мы решили запустить для них особые условия по вкладу «Новое время», поскольку сегодня сбережения в рублях являются основным безрисковым инструментом для получения высокой доходности. Средства на депозите позволят клиентам быстрее накопить на важные покупки, а для повседневных расходов пенсионеры могут использовать счет, на остаток по которому банк начислит 7% годовых в виде дополнительной поддержки, — прокомментировала и.о. начальника управления «Старшее поколение» банка ВТБ (ПАО) Елена Нестеренко.

В рамках концепции банк предлагает собственные меры поддержки семьям с детьми, молодым родителям, получателям социальных выплат и представителям старшего поколения.