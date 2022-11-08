Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 14:48

Банк повышает для пенсионеров доходность по вкладу

Клиенты старшего поколения могут получить специальную надбавку при переводе зачисления пенсии на карту банка ВТБ

Дополнительный доход по вкладу банк начислит на текущий счет клиента единовременно после окончания срока депозита.

— В рамках инициативы «Семейный капитал» ВТБ оказывает финансовую и нематериальную поддержку клиентам пенсионного возраста. Им уже доступно снятие наличных без комиссии в сторонних банкоматах, также банк за свой счет страхует средства на случай мошенничества. Поддерживая клиентов старшего поколения, мы решили запустить для них особые условия по вкладу «Новое время», поскольку сегодня сбережения в рублях являются основным безрисковым инструментом для получения высокой доходности. Средства на депозите позволят клиентам быстрее накопить на важные покупки, а для повседневных расходов пенсионеры могут использовать счет, на остаток по которому банк начислит 7% годовых в виде дополнительной поддержки, — прокомментировала и.о. начальника управления «Старшее поколение» банка ВТБ (ПАО) Елена Нестеренко.

В рамках концепции банк предлагает собственные меры поддержки семьям с детьми, молодым родителям, получателям социальных выплат и представителям старшего поколения.