Зарядись энергией профессионалов – выбери лучшего сотрудника «ТНС энерго Ярославль»

Системный подход к качеству обслуживания – один из приоритетов группы компаний «ТНС энерго». Внедренные механизмы проверки качества обслуживания и уровня знаний сотрудников – важные части взаимодействия с клиентом.

В холдинге проходит первый конкурс профессионального мастерства, в котором принимают участие сотрудники всех 10 дочерних обществ компании – а это более 8 тысяч человек.

Самый масштабный профессиональный конкурс компании проводится в 4 номинациях:

• качество обслуживания;

• внешний вид представительств и центров обслуживания клиентов;

• компетентность сотрудников;

• уровень популярности онлайн-сервисов.

Уважаемые потребители, помогите нам сделать нашу работу более эффективной и оперативной - заполните анкеты, оценивающие работу энергетиков, до 1 декабря 2022 года в любом офисе компании. Спешите принять участие. Выбор победителя зависит только от вас – наших клиентов.