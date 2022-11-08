В Ярославле состоится вечер памяти Ивана Ткаченко. ФОТО: группа "КЗЦ «Миллениум»" ВКонтакте

В Ярославле 10 ноября состоится вечер памяти хоккеиста Ивана Ткаченко. Мероприятие пройдет в КЗЦ «Миллениум», начало – в 19 часов. На вечере будут присутствовать родители Ивана – Леонид Владимирович и Татьяна Владимировна.

- Торжественную часть откроет ведущий Роман Синьков, выступят артисты Владимир Нелюбин, Akeru Tuau, Леонид Тимошенко, - рассказали в правительстве региона.

После этого зрители смогу увидеть документальный фильм об Иване Ткаченко – «Капитан Немо».