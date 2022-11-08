Молодой ярославец получил реальный срок за кражу 12 тюбиков зубной пасты

Ярославец, в отличие от других покупателей, не стал платить за зубную пасту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23-летний житель Ярославля получил реальный срок за кражу 12 тюбиков зубной пасты. Мужчина спрятал тюбики в одежду и попытался прошмыгнуть мимо кассы, но был задержан сотрудниками магазина.

Во время суда молодой человек свою вину признал и вроде бы даже раскаялся в содеянном. Но веры ему уже не было. В июле прошлого года он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, в октябре того же года получил условный срок за кражу. В этот раз суд принял решение и о реальном лишении обвиняемого свободы. В итоге ближайший год и 5 месяцев ярославец проведет в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу. Уголовное дело расследовалось отделом дознания ОМВД России по Кировскому городскому району.