В Ярославской области объекты культурного наследия, которые владельцы не приводят в порядок, станут государственной собственностью

У собственников, которые не ремонтируют объекты культурного наследия, эти объекты будут изымать Фото: Прокуратура Ярославской области

В ближайшее время главы районов и городов должны предоставить в правительство Ярославской области список памятников, которые находятся в частной собственности и нуждаются в ремонте. После этого владельцы объектов культурного наследия получат предписание, где пропишут сроки ремонта. Если в оговоренные даты работы не будут проведены, собственники лишатся своего имущества.

- У всех, кто предписания не исполняет, объекты будут изыматься в государственную собственность. И мы будем сами приводить их в порядок, - сказал глава Ярославской области Михаил Евраев.

Делать это планируют за счет регионального и федерального бюджетов.

Уже выданы предписания по объектам в центре Данилова, в том числе, и владельцам Гостиного двора, который сейчас находится в полуразрушенном состоянии.

- Мы никого не уговариваем, не входим в положение. Мы просто будем эти объекты забирать, - уточнил Михаил Евраев.

Кроме того, губернатор дал поручение предоставить информацию по всем недостроенным и заброшенным зданиям, чтобы разработать по ним план дальнейших действий.