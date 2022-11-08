В Ярославской области объекты культурного наследия, которые владельцы не приводят в порядок, станут государственной собственностью

У собственников, которые не ремонтируют объекты культурного наследия, эти объекты будут изымать
Фото: Прокуратура Ярославской области
В ближайшее время главы районов и городов должны предоставить в правительство Ярославской области список памятников, которые находятся в частной собственности и нуждаются в ремонте. После этого владельцы объектов культурного наследия получат предписание, где пропишут сроки ремонта. Если в оговоренные даты работы не будут проведены, собственники лишатся своего имущества.
- У всех, кто предписания не исполняет, объекты будут изыматься в государственную собственность. И мы будем сами приводить их в порядок, - сказал глава Ярославской области Михаил Евраев.
Делать это планируют за счет регионального и федерального бюджетов.
Уже выданы предписания по объектам в центре Данилова, в том числе, и владельцам Гостиного двора, который сейчас находится в полуразрушенном состоянии.
- Мы никого не уговариваем, не входим в положение. Мы просто будем эти объекты забирать, - уточнил Михаил Евраев.
Кроме того, губернатор дал поручение предоставить информацию по всем недостроенным и заброшенным зданиям, чтобы разработать по ним план дальнейших действий.