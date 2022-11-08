В Ярославскую область вернулось аномальное тепло

В Ярославль пришла аномально теплая для ноября погода. Скриншот с сайта Центра "Фобос"

После заморозков и снегопадов центр России, в том числе и Ярославская область, оказалась под влиянием атлантических циклонов. В ближайшие дни температура воздуха будут очень близка к аномально высоким показателям.

- В регион пробился очередной атлантический циклон, в циркуляции которого заключены теплые воздушные массы, - пояснили в Центре «Фобос». - В центре страны продолжат идти дожди, а температурная аномалия окажется гораздо более выраженной.

Например, сегодня, 8 ноября, температура воздуха в Ярославле +4 градуса – это на несколько градусов выше нормальных показателей. До конца недели синоптики прогнозируют в городе +7..+9 градусов – такая температура характерна для октября, но никак не для последнего месяца осени.