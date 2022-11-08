В Рыбинске мужчина до смерти избил сожительницу после ее слов: «Ты не мужик»

58-летний житель Рыбинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

58-летний житель Рыбинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительницы. От многочисленных травм женщина скончалась в больнице.

Ссора между пьяными сожителями разгорелась из-за бытовых вопросов. Как рассказал КП-Ярославль источник в правоохранительных органах, после выпитого женщина собралась спать, а мужчина начал требовать от нее чистоты в доме и приготовленной еды. Сожительница огрызнулась, а потом заявила, что мужчина ее и не мужик вовсе и ничего ей за отказ не сделает.

Тот, видимо, решил доказать обратное и избил нерадивую хозяйку дома ногами по голове. В больнице 44-летняя потерпевшая скончалась.

- Ее сожитель задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.