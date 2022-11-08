В Ярославле горел дом, разрисованный известной художницей

В Ярославле загорелся расселенный дом, раскрашенный известной уличной художницей Helen Anvor. Скриншот с видео, группа "Дороги Ярославля" ВКонтакте

В Ярославле загорелся расселенный дом, раскрашенный известной уличной художницей Helen Anvor.

Сообщение о пожаре в нежилом уже доме на улице Свердлова,83 поступило спасателям вечером 7 ноября. На место выехали три машины и 10 человек личного состава. Дом тушили больше часа. Огонь уничтожил оставшуюся в доме отделку и мебель, помещения закопчены.

Пострадавших при пожаре нет, но яркие рисунки, которые украшали фасад расселенного дома и привлекали к себе внимание своей красочностью, повреждены.

- Печаль. Красивый домик, - сожалеют ярославцы в соцсетях.