В Ярославле перестанут существовать пять маршрутов общественного транспорта

В Ярославле ликвидируют пять маршрутов общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле отменят пять маршрутов общественного транспорта. До конца этого года ликвидируют два троллейбусных маршрута, два автобусных и один трамвайный.

Речь идет о троллейбусах №2 «Октябрьская площадь – улица Громова» и №3К «Ярославль Главный – ТРК РИО», автобусах №40К «Резинотехника – Студгородок» и №43 «Торговый переулок – улица Космонавтов», трамвае №9 «Улица Блюхера – улица Свердлова». Транспорт по этим маршрутам давно не ходит, пока что они существуют только на бумаге. В конце 2022 года, согласно постановлению мэрии Ярославля, они будут ликвидированы и юридически.

В постановлении говорится и об изменении автобусного маршрута №13 «5 МКР – Машприбор». Но как будет ходить этот транспорт, не уточняется.