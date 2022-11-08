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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 7:31

В следственный изолятор Ярославля пытались передать апельсины с наркотиками

Женщине, которая принесла передачу, грозит до 15 лет лишения свободы
Полина Вачнадзе
В апельсинах, которые собирались передать в СИЗО-1 Ярославля, нашли метадон. ФОТО: УФСИН по Ярославской области

В апельсинах, которые собирались передать в СИЗО-1 Ярославля, нашли метадон. ФОТО: УФСИН по Ярославской области

В СИЗО-1 Ярославля, более известное как Коровники, пытались передать апельсины с наркотиком внутри. При обязательной проверке передачи сотрудники следственного изолятора заметили на фруктах нехарактерные вкрапления. Проверка показала, что изъятые частицы – это метадон.

Возбуждено уголовное дело. 44-летней женщине, которая принесла передачу, грозит лишение свободы. Статья 228 УК РФ предусматривает наказание на срок от 8 до 15 лет с крупным штрафом.