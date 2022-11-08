Снос элеваторов в Ярославле продолжат через две недели

Оставшиеся элеваторы снесут через две недели Фото: Мэрия Ярославля

Снос элеваторов на улице Колышкина в Заволжском районе Ярославля продолжат через две недели.

Вчера, 8 ноября, подрядчик начал демонтаж комплекса: здания зернохранилища и трех башен бывшей хлебной базы №61. Подорвали два элеватора – один рухнул сразу, второй спустя час.

- Население было оповещено заранее. С точки зрения организации и безопасности было сделано все, чтобы никто не оказался в эпицентре и не пострадал, - сказал глава района Андрей Мамонтов.

На месте старых элеваторов планируют построить малоэтажные жилые дома.